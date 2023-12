La minoranza accusa: "Raccolta dei rifiuti ed ecocentro, così non va"

Fra le criticità sollevate dal gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, l’attuale servizio di gestione e raccolta dei rifiuti oltre al funzionamento dell’Eco centro comunale. L’argomento è stato discusso nell’incontro pubblico avvenuto al centro ‘La Ragnatela’ a Piane di Montegiorgio, i consiglieri Claudio Ferracuti, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani, hanno evidenziato alcune situazioni ritenute anomale. "L’Amministrazione aveva deciso di prorogare il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti per 4 mesi alla Tekneko – spiega Claudio Ferracuti a nome del gruppo - perché eravamo in prossimità delle elezioni, in modo da lasciare all’Amministrazione eletta la possibilità di elaborare un nuovo contratto di appalto. Operazione legittima. Ora però si è creato un problema, l’Amministrazione sta prorogando la gestione del servizio alla Tekneko ogni 4 mesi, ma questo sta creando a nostro avviso gravi disagi. In primo luogo, facendo proroghe ogni 4 mesi, conti alla mano, il Comune per lo stesso servizio che riceveva prima, dovrà pagare circa 100.000 euro in più all’anno. Una cifra consistente a fronte di un servizio che noi reputiamo sempre meno efficace". A dimostrare le loro ipotesi, i consiglieri di minoranza, hanno evidenziato anche alcuni esempi. "Facciamo alcune considerazioni – continua Ferracuti – alla precedente Amministrazione era stati indicati dalla minoranza carenze di servizi come: mezzi obsoleti, operazioni come la spazzolatrice, che erano previsti nel capitolato di appalto che non venivano effettuati regolarmente. Questi servizi non sono mai stati reintegrati, però paghiamo più di prima. Altro problema la gestione dell’Eco centro a Piane. E’ stato ridotto drasticamente l’orario di apertura a tre giorni la settimana, creando disagi a chi lavora perché non sempre gli orari sono compatibili. A peggiorare la cosa è stato sospeso il servizio automatizzato di raccolta dei rifiuti: carta, vetro, plastica e indifferenziato, un servizio utile per chi magari si dimentica o facendo pulizie accumula qualche sacco in più. C’è stato detto che l’impianto ha un guasto, ma ormai sono tre mesi che l’impianto è fermo".

Alessio Carassai