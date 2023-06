La minoranza attacca sul turismo: esclusi dalle iniziative regionali

"Turismo? Non ci siamo proprio": Avanti Montegranaro torna a battere sul chiodo di un settore che "continua ad essere utilizzato solo a fini propagandistici dall’amministrazione Ubaldi, senza alcun reale miglioramento". Una critica che prende le mosse dal mancato rispetto di promosse fatte in campagna elettorale circa una maggiore cura e attenzione al decoro del cuore della città "che, invece, è stato completamento abbandonato". Oltre al fatto che "il nostro Comune è escluso dalla maggior parte delle iniziative regionali, nonostante Endrio Ubaldi abbia esaltato il suo legame con il presidente della Regione Acquaroli", la minoranza punta l’attenzione su un altro aspetto: la mancanza di un progetto turistico a lungo termine. "Il centro storico e il laghetto del Torrione, che avrebbero dovuto essere i pilastri di un progetto turistico serio, sono abbandonati a sé stessi e i nostri suggerimenti sono stati costantemente ignorati, lasciando spesso cittadini e associazioni da soli, nella valorizzazione del patrimonio culturale della città". Avanti Montegranaro torna a insistere anche sull’infopoint turistico "che rimane quasi sempre chiuso, ma la cui apertura non è sufficiente a rendere il nostro centro storico attrattivo". La proposta: "Per affrontare le nuove esigenze turistiche, occorre abbandonare un approccio antiquato e sviluppare una visione d’insieme diversa e innovativa. Crediamo nella collaborazione tra diverse realtà territoriali e nella creazione di virtuosi circuiti intercomunali". Avanti Montegranaro annuncia una serie di incontri sul territorio per confrontarsi con la cittadinanza.

m. c.