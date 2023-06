La minoranza chiede "decoro e sicurezza per i cimiteri montegiorgesi"

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, composto dai consiglieri Claudio Ferracuti capogruppo, Fabrizio Cesetti, Elvinia Minnoni e Luigi Ripani, presentano una interrogazione per chiedere un piano di decoro e sicurezza per i cimiteri montegiorgesi. Si tratta della seconda interrogazione dopo quella presentata qualche settimana fa dalla minoranza per chiede di portare il Consiglio comunale in diretta streaming nelle case dei montegiorgesi. "Stando alle segnalazioni di alcuni cittadini – spiegano i consiglieri – siamo venuti a conoscenza di spiacevoli episodi che sono avvenuti nei cimiteri di Montegiorgio che leniscono il decoro delle strutture e la dignità dei defunti che vi riposano. Entrando nel dettaglio sono stati riscontrati frequenti furti di fiori e vasi nei locali cimiteri. Abbiamo chiesto al Comune la possibilità di istallare delle telecamere di sorveglianza, ma c’è stato risposto che al momento non ci sono fondi disponibili. Riteniamo che l’installazione di telecamere o altri dispositivi di controllo nei cimiteri rappresenti una priorità per la sicurezza dei cittadini che si recano in questi luoghi e per il rispetto dei defunti. E’ un dovere dell’Amministrazione garantire e mostrare luoghi sicuri e decorosi, nonché salvaguardare il rispetto dei luoghi e tutelare visitatori ed operatori. Pertanto chiediamo al sindaco e all’assessore di riferimento, quali immediati provvedimenti si pensa di adottare per garantire il controllo e la sicurezza nei cimiteri comunali di Montegiorgio".

a.c.