Il gruppo consiliare di minoranza rivolge una lettera aperta al sindaco, Valerio Vesprini. Nella missiva indirizzata al numero uno del municipio l’opposizione lamenta il silenzio dello stesso amministratore su una questione politicamente

poco corretta ma che ha creato non poche polemiche politiche a livello locale.

La faccenda consiste nel fatto che qualche pagina social sembra sostituirsi a lui rispondendo ai comunicati politici attaccando l’opposizione e

raccontando le scelte dell’amministrazione sangiorgese.

"Lei sindaco sa – si legge nelle lettera degli esponenti di minoranza – che il dibattito politico si svolge

tra minoranza e maggioranza in un clima di reciproco rispetto con ruoli ben definiti, ruoli che in questa città stanno via via confondendosi".

Detto questo i consiglieri di minoranza rilevano

che spesso il silenzio dell’amministrazione, su questioni poste dall’opposizione o dalla cittadinanza stessa,

venga riempito da una voce che si sostituisce alla politica. La lettera chiude ponendo al primo cittadino Vesprini le seguenti domande: "Con chi dovrebbe confrontarsi la minoranza? Con una pagina? E chi rappresenta? Se lei non risponde nemmeno ai comunicati politici ma lo lascia fare ad altri, come può essere garantita l’agibilità politica della minoranza? O forse questa pagina è sua portavoce personale?"

E infine, a chiosa della dura comunicazione inviata al sindaco: "È espressione della maggioranza? Legittimo, ma ci faccia sapere con chi dovremmo dibattere".

