La minoranza: "Serve una manutenzione del verde più adeguata"

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, con i consiglieri Claudio Ferracuti, Elvinia Minnoni, Fracrizio Cesetti e Luigi Ripani torna a chiamare in causa l’amministrazione di Montegiorgio per la manutenzione del verde sul territorio. Nei giorni scorsi, il gruppo di minoranza ha depositato in Comune una nuova interrogazione con specifiche richieste dedicate alle strade e verde pubblico.

"Sussiste la necessità di un’adeguata manutenzione del verde delle scarpate, con il taglio di alberi e arbusti che in caso di maltempo potrebbero costituire un pericolo – spiegano i consiglieri –. Considerato che gli Enti proprietari delle scarpate risultano essere il Comune di Montegiorgio e la Provincia di Fermo, che sono tenuti ai necessari interventi per la tutela della salute pubblica e dell’igiene urbana, oltre che per il rispetto del decoro degli spazi pubblici. Chiediamo al sindaco di conoscere quali provvedimenti intende adottare per ovviare alle situazioni di pericolo descritte in premessa e per garantire la sicurezza e il decoro urbano? Se si intende interessare la Provincia perché vengano adottati i provvedimenti di competenza per ovviare, negli spazi di proprietà, alle situazioni di pericolo descritte in premessa e per garantire la sicurezza oltreché per prevenire possibili incendi ed in caso negativo emettere nei confronti della stessa?".

a. c.