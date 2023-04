La minoranza sul bilancio: "Ecocentro e autoparco tutto bloccato"

"Assessori nervosi ed arroganti, consiglieri di maggioranza intolleranti alle critiche blindano un bilancio di previsione senza anima né rappresentazione del futuro", è il giudizio tranchant dei consiglieri di minoranza sul bilancio approvato dal Consiglio comunale giovedì.

Secondo loro, con il bilancio la maggioranza ha tradito le aspettative di tutti quei sangiorgesi a cui era stato promesso, a suon di slogan, un cambiamento radicale: meno introiti dalle multe, meno tasse per i commercianti e quant’altro da far sperare agli elettori quando si è all’opposizione. Quindi sottolineano che "vista la grancassa che alla vigilia del Consiglio celebrava il programma delle opere pubbliche come un diluvio di milioni sulla città, non può nascondere la delusione alla lettura dell’elenco allegato al bilancio: i lavori finanziati con il Pnrr (lungomare e edificio sociale di via delle Regioni) erano già presenti nel bilancio dell’anno scorso a cui il centrodestra, con scarso amore per la città, aveva votato contro; le opere di efficientamento sismico delle scuole e quelle a tutela dell’assetto idrogeologico, anch’esse già istruite dalla precedente Amministrazione. Inoltre l’inganno di tanti interventi da finanziare con l’alienazione dei beni immobili, come dire: niente".

Dalle alienazioni si pensa di ricavare fondi, quest’anno 350.000 euro, per la riqualificazione del mercato coperto, opera a cui si dichiarano favorevoli: "perché segue tutto il processo di riqualificazione del centro cittadino portato avanti negli ultimi dieci anni. Da ultimo criticano perché: nulla è previsto per il trasferimento dell’ecocentro e dell’autoparco che significa tenere bloccata la riqualificazione di tutta l’area sud alla ex lavanderia; nulla per la sostituzione delle dipendenti alla biblioteca prossime al pensionamento".

"Ma – la chiosa dei consiglieri di minoranza – più grave delle carenze di bilancio è il comportamento dell’amministrazione con sovvertimento delle regole istituzionali e mancanza di rispetto".