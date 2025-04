La minoranza va all’attacco:: "Piazzale della stazione in degrado"

"A Piane di Montegiorgio piazza della Stazione è in uno stato di abbandono con erbacce alte e poca pulizia, non si può fare manutenzione solo per gli eventi comandati". Sono le parole di Elvinia Minnoni, che con il sostegno dei colleghi Claudio Ferracuti, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani, del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, ha presentato all’Amministrazione una interrogazione. "Forse i membri dell’Amministrazione non fanno mai passeggiate in piazza della Stazione fuori dagli eventi stabiliti – spiega Elvinia Minnoni -. Chi ci abita e cammina in queste zone tutti i giorni, invece si sono accorti dello stato di incuria. Già in passato il nostro gruppo ha presentato interrogazioni simili riguardanti il decoro e la pulizia del paese".

"La situazione in prossimità della piazza di Piane è divenuta insostenibile: il verde sembra essere scomparso per lasciare posto a erbacce rinsecchite e al degrado". Sono queste alcune delle considerazioni che hanno spinto la minoranza a rivolgere precise domande al sindaco Michele Ortenzi. "È dovere dell’Amministrazione tutelare il dell’ambiente urbano – prosegue Minnoni – considerato che tale spazio dovrebbe essere curato del dovuto decoro; che le strutture in legno e simili site in prossimità degli spazi stanno subendo, a causa della non curanza dell’Amministrazione, un visibile deterioramento già manifestato in altre strutture purtroppo rovinate. Queste strutture inoltre, sono state trasferite altrove per essere poi abbandonate. Chiediamo pertanto al sindaco Ortenzi e alla sua Giunta di conoscere quali iniziative si intendono adottare per risolvere le problematiche relative ai servizi di pulizia cittadina e alla cura del verde pubblico? Quali sono le azioni di controllo che si intendono adottare per evitare in futuro il ripetersi di tale degrado?".

a.c.