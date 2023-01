La Misericordia cerca otto volontari

È stato annunciato dal Direttivo della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio il nuovo bando dedicato al ‘Servizio Civile’ e rivolto a tutte le Misericordia d’Italia, emesso dal Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coinvolgerà giovani interessati dai 18 ai 28 anni pronti a donare parte del proprio tempo per mettersi a servizio degli altri. I volontari avranno la possibilità di acquisire nuove competenze professionali dopo i corsi di formazione svolti da personale qualificato e prestare un servizio utile indispensabile al territorio come la gestione di emergenze, trasporti sociali, oppure svolgendo attività logistiche in sede. Inoltre il ‘Servizio Civile’, della durata 12 mesi che richiedere un impegno settimanale di 25 ore, prevede un rimborso spese di 444,30 euro nette mensili. Alla Misericordia di Montegiorgio sono stati assegnati 8 volontari, chiunque fosse interessato può chiedere informazioni tramite wapp al numero 347-1212762 (Orietta), le domande dovranno essere presentate entro le 14 di venerdì 10 febbraio, oppure consultando il sito www.misericordie.itbando-giovani-2022.