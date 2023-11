La mitica maestra. Maria Luisa Mancini presenta il suo libro

Una vita dedicata alla scuola e all’insegnamento. Maria Luisa Mancini, vera istituzione a Servigliano e nella Valtenna, ha raccolto i suoi studi nel volume ‘Sulla via del sapere – Scuola Primaria’ che sarà presentato oggi alle 17 nel teatro comunale di Servigliano. Quarant’anni da insegnante, punto di riferimento per generazioni di studenti, negli anni ‘70 una delle prime maestre d’Italia laureata in pedagogia. Ma anche preside, fiduciaria, vicaria: sempre con l’obiettivo di accompagnare gli alunni nel percorso scolastico. Il libro racconta le esperienze e l’evoluzione della scuola, dal dopoguerra ad oggi: la didattica, l’ascolto, i metodi. "Nel libro – spiega Maria Luisa Mancini – vi sono delineati riflessioni, suggerimenti, pensieri, errori da evitare, il tutto proveniente dal mio lungo iter da insegnante. La pedagogia e la psicologia mi hanno consentito di capire meglio l’evoluzione delle idee in materia di educazione-istruzione".