La moglie Pavlina condannata a 25 anni

L’omicidio era stato consumato quella maledetta notte dell’8 gennaio 2020 nell’abitazione di Servigliano dove la piccola vittima di appena sei anni, Jennifer, viveva con il papà, la sorellina Chiara e la mamma. Era stata proprio lei, l’imperscrutabile 39enne Pavlina Mitkova, a soffocare Jennifer e ad appiccare l’incendio dell’immobile per cancellare le tracce del delitto e fingere che si fosse trattato di una disgrazia. La Mitkova, dopo aver dato alle fiamme casa sua, era corsa in strada con la figlia più piccola in braccio e aveva atteso che passasse un’automobilista per lanciare l’allarme. Qualcosa, però, era andato storto perché, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Fermo, aveva evitato che il corpicino di Jennifer venisse avvolto dalle fiamme e i carabinieri, che si trovavano nelle vicinanze, si erano subito portati sul posto trovando la scena del crimine quasi intatta e la bambina ancora nel suo letto. Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato anche il coinvolgimento del padre, ma gli accertamenti e soprattutto le immagini di alcuni sistemi di sorveglianza avevano dimostrato che, al momento del delitto, si trovava a chilometri di distanza. A finire sotto processo per omicidio volontario era stata quindi la madre di Jennifer che, durante le tante udienze ha sempre negato di aver ucciso la figlioletta, restando sempre fredda e distaccata. Alla fine per la Mitkova la pena è stata di 25 anni di reclusione, ma ancora oggi non si conosce il movente dell’atroce delitto.

fab.cast.