La montagna si spopola "I sindaci devono unirsi"

L’area montana dei Sibillini sta accusando un forte calo demografico. L’ex sindaco di Amandola Riccardo Treggiari, invita le istituzioni locali e collaborare con l’intento di potenziare i servizi e rendere le condizioni favorevoli ad un cambio di tendenza. "Ho avuto modo di leggere attentamente, non senza inquietudine e un velo di tristezza – spiega Treggiari – i dati Istat aggiornati al primo gennaio di quest’anno, relativi alla popolazione residente nella nostra zona montana, e parafrasando il famoso attore Troisi, non ci resta che piangere. Infatti, monitorando otto comuni, territorialmente omogenei dell’area dei Sibillini a cavallo fra tre province, si raggiunge una popolazione di soli 12.189 abitanti, insediati su una superficie pari a circa la metà dell’intera provincia di Fermo. Consideriamo pure che nell’elenco dei comuni esaminati ho inserito anche Sarnano che, sotto l’aspetto demografico, presenta gli stessi problemi degli altri paesi".

Analizzando dettagliatamente i dati si evince che Amandola conta una popolazione di 3.266 abitanti; Comunanza 2.915; Montefalcone Appennino 369; Montefortino 1.047; Montemonaco 519; Monte San Martino 698; Sarnano 3.042 e Smerillo 333.

Parte da qui l’idea di unificare sotto una ipotetica bandiera di ‘ Città dei Sibillini’, le volontà condivise degli otto comuni. "Vogliamo continuare a fare orecchie da mercante – continua Treggiari – recintare il nostro piccolo orticello pur di conservare qualche limitato privilegio? Credo che continuare a battere questo sentiero significa non volere il bene della propria comunità e lasciare ai nostri nipoti un ingovernabile e triste deserto. Non sto accusando nessuno; questo è un problema collettivo e, pur se negli ultimi tempi si nota una certa accelerazione in negativo, rifiutare di mettersi intorno ad un tavolo, per discutere di programmi e progetti comuni, è cosa grave. Solamente nell’ultimo anno i comuni presi in considerazione hanno perso ben 151 abitanti. Credo che i sindaci, in primis, debbano abbandonare ogni residuo campanilismo, per dar vita ad un primo nucleo, che io ho denominato ‘Città dei Sibillini’, che affronti le annose problematiche riguardanti il lavoro, la sanità, l’istruzione, le infrastrutture, con un’unica voce, così amplificata, da riecheggiare nelle stanze della Regione. I tempi sono più che maturi o iniziamo a muoverci sin da subito o saremo destinati, in pochissimi anni, a diventare terra di nessuno".

Alessio Carassai