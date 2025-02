La mostra ’Children’ di Steve Mc Curry supera 20mila ingressi

È di sicuro una grande sorpresa, un successo senza precedenti, un viaggio che si compie osservando gli occhi dei bambini del mondo. Continua a conquistare numeri da record la mostra Children firmata dal grande fotografo Steve McCurry, colori, bimbi, storie, infanzia negata e comunque conquistata anche giocando con un carrarmato. Solo lo scorso fine settimana in 700 (in totale siamo a 20mila ingressi) hanno ammirato le immagini di Mc Curry, emozionandosi di fronte alla storia della ragazza afgana, ad esempio, icona assoluta definita da molti la Monna Lisa dell’epoca moderna, con i particolari che hanno fatto si che quella mattina del 1984 si trovasse sulla strada di un giovane fotografo americano in cerca di scoop per la stampa americana, il National Geographic in primis, che le dedicò una copertina l’anno successivo consegnando alla celebrità lei e l’autore dell’immagine.

A parlarne al Terminal, luogo deputato ad ospitare mostre e momenti di riflessione legati alla fotografia, Claudio Marcozzi, nel corso di un importante convegno organizzato dal Fotoclub di Fermo. Marcozzi, fotografo, giornalista e esperto di storia della fotografia. Ha scritto diversi articoli su Steve McCurry in occasione delle sue mostre in Italia, paese per il quale ha una passione: "Abbiamo voluto un incontro di studio e osservazione critica del lavoro di Steve Mc Curry, è diventato una star a livello mondiale, di fotografi così famosi ce ne sono pochissimi e di solito appartengono al mondo della moda. Tra i reporter sono pochissimi, a lui è capitato e ha fatto foto importantissime da giovane, oggi ancora gira il mondo. Parliamo dei sui viaggi, oltre 80 in India, e poi quelli dai quali ha riportato immagini che sono diventate icone, la ragazza afgana ad esempio".

Marcozzi ha ricordato anche esperienze personali vissute col fotografo americano: "Dopo il terremoto dell’Aquila abbiamo lavorato insieme nei palazzi affrescati rovinati dal sisma, si voleva far partire un festival internazionale di fotografia, insieme abbiamo cercato di raccogliere materiale per una mostra ma tutto poi è saltato, sono mancati fondi e spazi agibili per l’esposizione. Grazie alla sua agente sta facendo molte mostre in Italia ed è un piacere ammirare i suoi lavori". Un’occasione unica per apprezzare ulteriormente il modo di lavorare di un fotografo che tra pochi al mondo si può considerare un mito tra quanti hanno raccontato, e continuano a farlo, le vicende dei singoli e dell’umanità intera.

Il sindaco Paolo Calcinaro si è detto felice del successo di una mostra che è arrivata dopo due eventi espositivi enormi. "Noi abbiamo lanciato un’idea, un percorso, un progetto e abbiamo visto che altri hanno condiviso e partecipato, ampliando quello che facevamo noi. Temevo che non ci sarebbe stato interesse verso la fotografia e invece è stata una bella sorpresa".

Angelica Malvatani