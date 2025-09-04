La mostra dedicata a Mario Airò . Matilde Galletti cura ’Nel mentre’

L’arte contemporanea è uno sguardo originale, è un’emozione da cogliere, un messaggio, una denuncia. È qualcosa a cui Fermo non era abituata prima che ci lavorasse Matilde Galletti, storica d’arte e curatrice, docente di ruolo di prima fascia di Stile, Storia dell’arte e del Costume presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. È lei a curare il progetto Karussel che ha riempito di arte contemporanea, con i migliori artisti del nostro tempo, angoli di città poco noti. Grazie a lei ci sono state installazioni e esposizioni, momenti di conoscenza grandi e incontri d’arte unici.

L’ultimo in ordine di tempo è quello dedicato all’artista Mario Airò di cui Matilde Galletti cura l’archivio. La mostra, che si intitola Nel mentre, è stata pensata appositamente per gli spazi storici di Palazzo Brancadoro, sede del Circolo di Ave, in via della Sapienza, pieno centro storico. Un luogo d’eccellenza nella promozione della musica classica, il Circolo coniuga la valorizzazione del patrimonio con una programmazione musicale di respiro internazionale. ‘Nel mentre’ si configura come un omaggio alla musica, articolato in un percorso visivo e sensoriale che rilegge i rapporti tra suono, forma e materia: "L’artista – da sempre attento alla dimensione sonora e alle sue possibili traslazioni nel campo visivo – propone un’interpretazione poetica dell’armonia come principio generativo, attraverso opere che evocano andamenti musicali, ritmi, intervalli e vibrazioni", spiega Galletti che oggi, alle 18,30, terrà l’ultima visita guidata alla mostra, a cui si può partecipare dopo essersi prenotati.

Ad accogliere il pubblico, lungo lo scalone monumentale, è Diapason #3, installazione composta da cinque elementi in ottone, alti due metri e mezzo, che richiamano la forma del diapason ma ne alterano la scala. Ogni elemento racchiude un foglio assorbente imbevuto di inchiostro colorato, evocando le righe spettrali dell’emissione luminosa dell’oro – una trasposizione visiva della frequenza elettromagnetica emessa dagli elettroni durante una transizione energetica. E poi, tante installazioni tutte da scoprire, in giro per le stanze di una delle abitazioni storiche più belle della città.

"Con Nel mentre, Mario Airò restituisce un’esperienza immersiva e meditativa che invita a riscoprire i nessi tra arte e musica, tra luce e suono, tra ascolto e visione. Un progetto che dialoga in modo intimo e raffinato con l’identità di Palazzo Brancadoro e con la vocazione musicale del Circolo di Ave, ribadendo il potere evocativo dell’arte contemporanea nel dare forma ai territori immateriali della percezione", conclude Galletti. Per prenotazioni 320 0280302.

Angelica Malvatani