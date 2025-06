La mostra di Greta . Santandrea

Greta Santandrea, giovane fotografa emergente di Sant’Elpidio a Mare, rappresenta le Marche in seno alla seconda edizione della collettiva di fotografia “Visioni effimere” organizzata a Camaiore, in provincia di Lucca, dall’Associazione Eos Immagine con la preziosa collaborazione dell’Associazione Tappeti di Segatura e del Comune lucchese. Greta si è distinta come la più giovane tra i 46 autori selezionati su oltre cento candidature provenienti da tutta Italia. Il progetto Visioni effimere ha permesso a ogni fotografo di presentare due scatti dedicati al racconto dell’arte effimera: la formula espositiva si distingue per la sua originalità, sviluppandosi in un percorso articolato su tre momenti distinti che accompagnano il pubblico in un viaggio tra immagini e suggestioni.

Dopo il debutto alla Galleria Europa di Lido di Camaiore (3-8 giugno), dove ciascun fotografo ha esposto il primo dei due scatti selezionati, sabato scorso è stata inaugurata la seconda tappa presso lo Spazio 165 di Camaiore, con l’esposizione delle seconde opere di tutti i partecipanti. Un evento carico di significato e commozione: la mostra, visitabile allo Spazio 165 fino al 22 giugno, è stata dedicata alla memoria di Enrico Marchetti, artista poliedrico venuto recentemente a mancare. All’inaugurazione era presente anche la famiglia dell’indimenticato Marchetti, rendendo il momento ancora più toccante.

“So bene che tanta è la strada da fare – dice Greta Santandrea – ed ogni riconoscimento, per me, è una spinta a fare sempre meglio, un tassello importante nel percorso di crescita in quella che è la mia passione e che, perché no, mi auguro possa diventare un mestiere”.