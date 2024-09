"La mostra? Finanziamento dalla Regione"

"Il progetto della mostra ‘Le Marche – Fotografia contemporanea nella terra dei grandi maestri’, nella Limonaia di Villa Baruchello, con le opere di Lorenzo Cicconi Massi e Christian Tasso, è stato ritenuto valido e meritevole tanto da ottenere il secondo miglior punteggio tra le proposte culturali di tutte le Marche e da ricevere un significativo contributo della Regione (oltre 56mila euro, ndr)": il sindaco Massimiliano Ciarpella risponde alle critiche mosse dal Pd sui costi (122mila euro) dell’evento culturale del prossimo autunno.

Le spese a carico dell’amministrazione comunale? "Alcune voci sono già conteggiate nel bilancio, come quelle per il personale per attività di supporto all’allestimento della mostra, l’attività di marketing e comunicazione. L’allestimento è un investimento che contribuirà alla riqualificazione della Limonaia, in un progetto di valorizzazione della dimora storica per farne un punto di riferimento per manifestazioni culturali di alto profilo".

Ribatte anche l’assessore alla cultura e turismo, Elisa Torresi sull’attacco del Pd, ritenuto "del tutto impreciso perché non c’è mai stata una presentazione della mostra ma si è data notizia del contributo ottenuto dalla Regione e il consigliere Giorgio Marcotulli è intervenuto a pieno titolo avendo seguito in prima persona la stesura del bando. Evidentemente l’impegno dei consiglieri di maggioranza che partecipano con idee, proposte e organizzazione, non rientra nel modus operandi di chi ha governato prima di noi".

Un intervento ‘fuori luogo’ "perché solo il Pd non si è accorto del cartellone estivo ricchissimo di iniziative che hanno riscosso grande partecipazione". L’assessore Torresi stila poi un lungo elenco di eventi, rimarcando le decine di migliaia di presenze arrivate in città: "Non mi sembra poco per un assessore ‘latitante’ e senza l’assessorato ai grandi eventi. Ma forse questo è sfuggito ai Dem che, loro sì, hanno latitato a tutti gli appuntamenti forse troppo presi a conteggiare le mie partecipazioni".

L’ultima stilettata ai democrat è del sindaco Ciarpella: "Il contributo dei miei assessori lo valuto io. Guardando al programma di iniziative culturali invernali ed estive e al lavoro di promozione turistica, la Torresi sta ampiamente meritando la fiducia ricevuta. Ogni azione, comunque, è frutto di un lavoro di squadra: mi rendo conto sia difficile da capire da chi ha amministrato in una continua competizione interna per ritagliarsi un posto al sole".

m.c.