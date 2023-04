La mostra-mercato di giardinaggio quest’anno trasloca sul lungomare

La manifestazione de “Il mare in fiore” arriverà ad animare la città questo fine settimana e l’inizio della prossima. E’ la mostra mercato dedicata al giardinaggio che il 30 aprile e l’uno maggio colorerà Porto San Giorgio. Con una novità di un certo rilievo rispetto al passato: non si svolgerà sui viali Buozzi e don Minzoni, bensì sul lungomare. Questo perché il viale Buozzi è impegnato con lo svolgimento dello “Street Food Festival, in programma dal 27 al 30 aprile. Quindi una sovrapposizione di dae ancorché parziale Per la mostra mercato deifiori è l’11esimo edizione ed è a cura di Mylove Eventi. L’orario di apertura degli stand dalle 9 alle 20. La mostra-mercato presenterà fiori, piante grasse e fiorite, agrumi, ulivi, peperoncini, piante aromatiche, rose, ciclamini, bonsai, piante carnivore e da arredamento e altre specialità florovivaistiche, oltreché artigianato floreale, complementi d’arredo per l’esterno, frutti della terra e curiosità a tema. Saranno protagonisti circa 60 espositori provenienti da ogni parte d’Italia. La passeggiata sul lungomare sarà allietata anche dai frutti della terra, miele, marmellate, spezie, liquirizie, olive, pistacchi e farine.