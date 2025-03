La mostra su ‘Paresce e les italiens de Paris’

E’ stata presentata ieri la nuova mostra dal titolo ‘Renato Paresce e les italiens de Paris’, che si terrà in due momenti: dal 2 marzo al 4 maggio presso la Casa museo di Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado e dal 16 maggio al 14 settembre a palazzo Bisaccioni di Jesi. A presentare la mostra, che sarà inaugurata oggi pomeriggio a Monte Vidon Corrado a cui seguirà una degustazione di vini della cantina Terrapremiata, il sindaco Elio Vincenzi; Daniela Simoni, direttrice del Centro studi e della Casa museo Osvaldo Licini; Stefano De Rosa, curatore della mostra e Mauro Tarantino, segretario generale della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi. Saranno esposte complessivamente 41 opere di cui 35 di Renato Paresce e 6 dedicate agli Italiens de Paris ovvero: Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, Mario Tozzi, Filippo De Pisis, Gino Severini e Massimo Campiglie. "Questa è la prima mostra del 2025 ospitata nel nostro paese – commenta Elio Vincenzi – ringraziamo il Centro studi e Casa museo Osvaldo Licini per l’egregio lavoro di promozione che sta svolgendo e la vicinanza della Fondazione CrJ". "Questa è una mostra unica divisa in due parti – sostiene Mauro Tarantino – crediamo molto nel fatto che dalle collaborazione possono sorgere sempre iniziative stimolanti. Paresce e Licini raccontano la storia di uomini coraggiosi, che lasciarono la terra natale e scelsero Parigi a da qui partirono per arricchire la cultura del tempo".

"Un artista diviso a metà – spiega Stefano De Rosa – un po’ Renato giornalista per La Stampa di Torino per cui scrisse importanti storie del tempo come il trattato di pace di Versailles e fu il primo a scrivere di Gandhi in Italia; un po’ Renè l’artista che insieme a les italines de Paris rappresentavano i pittori colti. All’inizio degli anni ‘30 Paresce raggiunge l’apice della sua produzione con quadri in cui si intravedono quasi degli enigmi: figure femminili stilizzate, navi che entrano nella casa, case diroccate". "La mostra è una grande opportunità di poter ammirare artisti italiani – sostiene Daniela Simoni – che hanno scritto la storia dell’arte del ‘900, le loro opere hanno girato le più grandi città d’Europa e non solo".

Alessio Carassai