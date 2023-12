‘La Mucca viola’ alla Croce Verde

Il Capitolo Bni ‘La Mucca viola’ di Fermo oggi fa tappa nella sala meeting della Croce Verde, con un aperitivo networking (ore 12,30) e Michele Cintio speaker della settimana. "Lo spirito che ci anima è contribuire a cambiare il modo di fare affari" spiegano i promotori dell’appuntamento odierno, chiarendo che nel gruppo è presente un’unica figura per ogni tipo di attività perché lo scopo non è quello di farsi concorrenza, è l’esatto opposto: mettere a fattore comune le nostre forze, le nostre capacità, le nostre relazioni a vantaggio degli altri componenti del gruppo". Uno dei valori di Bni ‘La mucca viola’ è: ‘Chi dà incondizionatamente, senza aspettarsi nulla in cambio, riceve’, che è quello più appropriato considerata la sede scelta per questo incontro, nella casa del Volontariato, dove ha sede la Croce Verde: "Essere ospitati qui, dove oltre 300 volontari donano parte del loro tempo a vantaggio della collettività, è una prova tangibile di questo valore. Se si riceve da qualcuno un aiuto nel lavoro, in maniera naturale si ricambierà l’aiuto ricevuto". Gli incontri settimanali servono anche per allargare sempre il gruppo di lavoro che sviluppa il suo business in maniera etica e profittevole.