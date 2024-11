La multiservizi cerca un ingegnere

La società Sgds Multiservizi s.r.l. informa che è indetta una procedura di selezione per l’assunzione di un ingegnere con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La figura professionale verrà inquadrata al Livello ’Q’ del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale. Il candidato a sarà chiamato a svolgere in prevalenza le seguenti attività: curare l’organizzazione della gestione degli impianti e dei servizi a rete; coordinare la gestione della dotazione di attrezzature e le attività tecniche di settore per il mantenimento dei servizi a rete (rifiuti, metano ecc…) e la loro evoluzione secondo i dettami dei contratti di servizio e delle direttive Arera; aggiornare costantemente gli elaborati grafici. I requisiti generali per candidarsi a questa posizione di lavoro sono: cittadinanza italiana nonché essere appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero, pur di Paesi terzi essere nelle condizioni di ammissibilità previste dalla legge. Oltre a ciò è necessario godere dei diritti civili e politici, avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, essere esenti da condanne penali e avere un’età non inferiore ai diciotto anni.

A questi si aggiunge poi la necessità di essere in possesso della laurea in ingegneria; dell’abilitazione alla professione ed iscrizione all’albo professionale degli ingegneri; esperienza lavorativa almeno biennale per le mansioni oggetto della presente selezione presso aziende pubbliche o private operanti nei settori di gestione rifiuti e/o servizi a rete di carattere energetico la domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18 del 17 dicembre del 2024.

s.s.