La musica da sempre accompagna l’uomo

La musica è da sempre parte integrante della vita umana, dalla preistoria fino ai giorni nostri, ha accompagnato l’evoluzione della società, mostrandosi come mezzo di espressione delle emozioni e di comunicazione. Anche per noi, la musica è rifugio in cui poter esprimere sentimenti come tristezza e rabbia. Uno spazio di riflessione interiore o un canale per manifestare gioia improvvisa. La ascoltiamo in ogni momento: durante lo studio, in viaggio, da soli o in compagnia, per la strada o a casa per creare atmosfere particolari. La tecnologia digitale ha reso l’accesso alla musica immediato e continuo, grazie ad un semplice click, mentre la varietà di generi soddisfa ogni gusto e diventa occasione di confronto, condivisione e ampliamento degli orizzonti musicali. Il nostro rapporto con la musica evolve costantemente e siamo consapevoli che faciliti l’apertura verso gli altri, la socializzazione, la creazione e il consolidamento di amicizie e legami. La musica è un linguaggio universale e supera barriere culturali e generazionali, permettendo la connessione tra persone diverse. Nell’epoca dominata dalla tecnologia e frenesia quotidiana, per noi la musica rappresenta un’ancora di autenticità emotiva, un momento di pausa e riscoperta del nostro mondo interiore. Attraverso melodie e ritmi, riscopriamo parti di noi stessi che altrimenti rimarrebbero inespresse, rendendoci diversi e forse persone migliori.

Classe III A coordinata da Maria Garbuglia