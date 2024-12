"La nascita di Gesù". In scena gli alunni della San Claudio

Mentre la Cavalcata dell’Assunta sta ultimando i lavori per il suggestivo Presepe Vivente presso le Cisterne Romane, i bambini e le bambine della scuola primaria San Claudio dell’Isc ‘Da Vinci- Ungaretti’ in collaborazione con la contrada Campiglione, sono stati protagonisti della rappresentazione della nascita di Gesù. Lo hanno fatto nel pomeriggio di lunedì presso l’ampio spazio all’aperto antistante il plesso scolastico, alla presenza dell’assessora Maria Antonietta Di Felice, della consigliera comunale Paola Gaggia e di numerosissimi genitori entusiasti. Di concerto con la dirigente Maria Teresa Barisio in video collegamento, la fiduciaria del plesso Manuela Diadori, le insegnanti delle cinque classi hanno allestito una sequenza di istallazioni: Natività, angeli, pastori, pecorelle, fabbri, pescatori, vasari, contadini e gli immancabili Re Magi. "Nel rinnovare la collaborazione con la scuola San Claudio- ha spiegato il Priore Cristian Malloni- il nostro compito è stato quello di fornire gli abiti, utilizzati durante il corteo storico del 14 e 15 agosto, alle maestre che, con i rispettivi alunni, hanno interpretato il simbolo delle nostre radici religiose anche attraverso la tradizione culturale del territorio di contrada, caratterizzato, sin dalla fine del 1200, dalla presenza delle corporazioni dei lanai".