La nascita, il sisma e i cantieri Montani, una storia lunga 169 anni

Sarà illuminata di blu la facciata del biennio del Montani, questa notte, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, evento promosso dall’Onu e celebrato in tutto il mondo. L’iniziativa è degli studenti della classe seconda E dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dopo un lavoro di ricerca sul tema dell’autismo dal quale sono emerse tutte le problematiche tipiche della relazione tra il mondo ‘ordinario’ e la ‘peculiarità’ della percezione autistica. Un approfondimento che gli studenti hanno vissuto con correttezza, una scuola di tutti e per tutti dunque, il glorioso Montani, che si prepara tra pochi giorni a compiere 169 anni di storia. Proprio il 6 aprile del 1854 il Cardinale di Fermo Filippo De Angelis con una solenne cerimonia tenuta nella chiesa della Madonna del Pianto inaugurava l’Opera Pia Montani dando così esecuzione alle volontà testamentarie di Girolamo e Margherita Montani che con un cospicuo lascito di beni mobili e immobili volevano dare un futuro ai fanciulli più poveri accogliendoli in un spazio educativo e principalmente creare un luogo di lavoro fiduciosi di poter sollevare le loro sorti attraverso il lavoro e l’istruzione.

Una storia che merita attenzione e cura, sottolinea il presidente dell’associazione ex allievi della scuola, Carlo Labbrozzi, che vuole riportare l’attenzione di tutti sulle criticità che l’istituto vive da qualche anno: "Il primo passaggio delicato è stato il cambio della proprietà negli anni novanta all’ente pubblico, la provincia di Ascoli e successivamente a quella di Fermo con la conseguente perdita dell’autonomia, fu una decisione sicuramente sbagliata. La scuola fu privata del suo ultracentenario consiglio di amministrazione, che le consentiva le migliori scelte didattiche e pedagogiche, così come la possibilità di chiamare i migliori insegnanti, che vennero a Fermo in tanti, tutti di elevata cultura tecnico scientifica che umana. La perdita dell’autonomia limitò il poter continuare ad investire in laboratori dotati delle più moderne attrezzature. La seconda: il sisma del 2016 e in seguito il crollo di parte del tetto nel maggio 2018 fortunatamente non in orario scolastico".

Labbrozzi ricorda che sono passati 5 anni, e da allora ben poco è stato fatto e soprattutto molto lentamente, cantieri a intermittenza, lavori iniziati, interrotti e poi ripresi: "Le storiche officine ormai fatiscenti e in uno stato di abbandono non rendono giustizia a una storia straordinaria, ai tanti ex allievi ed ex insegnanti, ma in particolare agli allievi e agli insegnati di oggi che hanno il diritto di poter continuare ad essere protagonisti ed attori del loro presente e del loro futuro. Oggi aver a disposizione quello spazio nel centro di Fermo sarebbe di una utilità inimmaginabile! Cosa staranno pensando Girolamo e Margherita Montani nel conversare con il sindaco di allora Trevisani e con l’ingegner Ippolito Langlois? Gli ex allievi di oggi pensano e dicono al sindaco, alla Provincia e alla Regione Marche fate presto se non volete scrivere una triste pagina di storia".