La Nobile Contrada San Giovanni esulta

SANT’ELPIDIO A MARE

"La Nobile Contrada San Giovanni torna operativa" esultano i rossi, dopo il pronunciamento del Tribunale di Fermo "che – riferisce il legale Francesca Paradisi - ha confermato, per la seconda volta, la sospensione del commissario straordinario, Alessandra Gramigna da ogni funzione, riconoscendo la legittimità del priore e vice presidente Renzo Recchioni a rappresentare legittimamente la contrada". Di tutt’altro parere, la Gramigna: "L’atto di commissariamento rimane valido, non è nullo, né revocato per cui l’atto è legittimo e noi andiamo avanti così come ci siamo organizzati per le manifestazioni. Io faccio ricorso al Collegio per affermare che non si tratta di un problema di sostentamento, come ha sostenuto la difesa della Contrada. L’ex San Giovanni ad oggi è illegittima in quanto l’atto di commissariamento non è stato revocato. Infine, le licenze delle manifestazioni sono a nome dell’Ente Contesa e come tali rimangono".

Per la San Giovanni, il pronunciamento del giudice è un punto a favore, pur consapevole che, a un giorno dall’avvio di Città Medioevo (da domani a domenica, ndr) potrà fare ben poco, "visto che gli spazi storici di Piazza Gramsci sono occupati dal Marchesato di Santa Caterina, secondo disposizioni del commissario. Ora il pronunciamento è chiaro e speriamo che venga ottemperato da tutti". La contrada ha messo a segno un altro, importante, punto a suo favore, rispetto al Comune, stavolta: "Il Tribunale ha sospeso lo sfratto della sede. Si spera che il Comune (aveva avviato il procedimento di sfratto per morosità, ndr), proceda alla immediata firma del contratto di locazione e provveda a rateizzare gli importi, come fatto con la Santa Maria (contratto rinnovato e canoni arretrati rateizzati)".

Su questo fronte, era sorta una polemica in ordine al conflitto d’interessi "poiché delegata al rinnovo dei contratti di locazione era la Gramigna, responsabile Area 6, Presidente Ente Contesa e commissario San Giovanni. La San Giovanni, inoltre, ha ceduto al Comune, il credito vantato nei confronti dell’Ente Contesa dal 2020, ma i 2500 euro non sono stati ancora riscossi. Ora ci aspettiamo un dialogo con il Comune che possa portare a chiudere questa spiacevole vicenda". Intanto, la Contrada si prepara alla Contesa del Secchio, "con un consiglio con piene funzioni e col priore che dovrà presentare la squadra e condurla al campo dei giochi". Ma, tutto porta a credere che non sarà così facile.

