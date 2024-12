La Nobile Fiorenza accoglie il Natale: ecco ’la tana di Rudolph’

Per le festività natalizie, la contrada Nobile Fiorenza si colora di rosso. A Fermo, domenica presso la sede di via Marrozzini (nei pressi dell’arrivo della scala mobile, ndr.), la contrada del ‘giglio fiorentino’ ha inaugurato la ‘Tana di Rudolph- la renna dal naso rosso’. Dopo l’arrivo del Babbo Natale di contrada Campolege (dalla ‘Casa’ di viale Vittorio Veneto, ndr.), alla presenza del vicesindaco Torresi e dell’assessora Micol Lanzidei, gran pienone con grandi e piccini a visitare la cucina; la stanza delle piccole renne; il mercatino di Natale; l’angolo dei giochi, dei dolci fatti in casa e delle bevande calde. "Un pomeriggio carico di emozioni – le parole del Priore Luigi Volpi – e di grande lavoro e impegno per il quale ringrazio i contradaioli che si sono spesi per realizzare la tana della renna più amata dai bambini. In particolare Laura Mascetti, per averla ideata quattro anni fa, e Luigino Morelli per averla realizzata interamente con materiali di recupero. Durante i numerosi appuntamenti, modulati per fasce d’età, cerchiamo di essere attenti anche nell’utilizzare kit green e con oggetti di riciclo".

Un luogo magico e incantato dove i contradaioli biancoviola accoglieranno i bambini con attività completamente gratuite, dalle 16 alle 20, nei seguenti giorni di apertura 14-15-21-22-26-28-29 dicembre e 5-6 gennaio: visite guidate, laboratori di disegno e pittura, teatrino dei burattini, laboratorio di preparazione di biscotti, su prenotazione. Assolutamente da non perdere, i due laboratori artistici: 22 dicembre, ‘I colori del Natale’ con il pittore Massimiliano Berdini che partendo dai tre colori primari, aiuterà i piccoli artisti a creare sfumature e disegni di un grande puzzle: 28 dicembre, ‘L’atelier di Rudolph’, particolari decorazioni di palline di Natale con la professoressa Lucia Postacchini.

Gaia Capponi