La nomina a vescovo Don Andrea commosso: "Momento importante Inizia un’altra missione"

Un po’ di strada da fare a piedi, sotto la pioggia gelida di questo maggio, per calmare il battito del cuore e avvicinarsi al cielo salendo verso la cattedrale. È arrivato così in Duomo don Andrea Andreozzi, accanto al vescovo Rocco Pennacchio che dopo dieci minuti avrebbe proclamato la sua nomina a vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Alla stessa ora, le 12 in punto, un identico annuncio nella stessa Fano, da parte di don Armando Trasarti che lascia per sopraggiunti limiti di età, 75 anni, pure lui arrivato dalla Diocesi di Fermo. Don Andrea ha sul viso un sorriso sincero, umile, quasi si scusa per quello che è il riconoscimento di una carriera bella e importante, di un percorso di studio e di vicinanza, a Dio e agli uomini, che papa Francesco gli ha riconosciuto. Negli ultimi due anni ha gestito da rettore il seminario di Assisi, nel cuore del movimento francescano, oggi, a 54 anni, si trova già alla guida di una diocesi importante e la sfida è di quelle grandi: "La mia gratitudine va alla diocesi di Fermo, sottolinea il vescovo Pennacchio, che è ricca di sacerdoti in gamba. Un anno fa esatto abbiamo consegnato alla diocesi di Pesaro don Sandro Salvucci, oggi tocca a don Andrea. Io dico che quello che doni non è perso, la Chiesa è molto più grande del nostro orizzonte". L’ordinazione di don Andrea sarà alla Cattedrale di Fermo domenica 18 giugno, nel giorno dell’annuncio sono arrivati da Assisi i suoi seminaristi, c’è la famiglia, la mamma se n’è andata da poco, ci sono i parrocchiani che tanto lo hanno amato a Porto Sant’Elpidio, c’è l’abbraccio della comunità: "E’ bello condividere momenti così importanti con le persone che ti vogliono bene, il vescovo Rocco è stato per me sempre fonte di incoraggiamento, di vicinanza e fratellanza. Non si è mai pronti per partire, non mi sentivo pronto per Assisi, dove sono stato tre anni, avrei voluto finire la mia missione per altri due ma mi chiamano altrove. So che troverà aiuto, la Chiesa è il corpo dove ci si aiuta gli uni con gli altri".

Quasi si commuove, nella gioia di un percorso che lo porterà a scoprire una nuova comunità: "Ho ricevuto una lettera intensa e importante da don Armando che mi ha presentato il territorio di Fano come una sposa, io suonerò il campanello e chiederò permesso per entrare nel modo giusto. Il vescovo di Pesaro Sandro, che pure è partito da questa diocesi sarà amico e vicino di casa. Ricorderò sempre gli anni della parrocchia e quelli del seminario di Assisi dove mi sono sentito a casa. Ho ricevuto dalla vita più di quanto ho restituito, chiedo perdono e ringrazio Dio sempre". A don Andrea l’abbraccio di Porto Sant’Elpidio dove è stato a lungo parroco, il sindaco Nazareno Franchellucci ha scritto al collega di Fano per assicurargli che da qui sta partendo una persona meravigliosa che saprà essere grande guida spirituale. Andreozzi è originario di Montappone, è stato parroco anche a Monte Urano, ha studiato al liceo classico di Macerata e poi al seminario di Fermo, profondi i suoi studi che ha portato avanti anche a Gerusalemme, per concludere poi a Roma il suo percorso. Sacerdote dal 1996, dal 2007 ha guidato la parrocchia di San Pio X e anche il giornale diocesano ‘La voce delle Marche’, in veste di vicedirettore. Al seminario umbro di Assisi è rettore dal 2020, dal prossimo mese sarà la guida spirituale di una terra che lo aspetta e che troverà un sorriso dolce, la serenità di uno sguardo che sa andare oltre, un prete in bicicletta, semplice e umano, tifoso del Milan e insieme profondo conoscitore della parola di Dio.

Angelica Malvatani