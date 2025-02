La nonnina di Sant’Elpidio compie 103 anni

Ha 103 anni ed è la cittadina più longeva di Sant’Elpidio a Mare: Annunziata Iommi, nata l’8 febbraio 1922 a Casette d’Ete (all’epoca era frequente partorire in casa) ha festeggiato ieri il 103esimo compleanno, un’età decisamente importante, che lei ha raggiunto con uno spirito d’animo, una presenza a sé stessa e una brillantezza a dir poco esemplari. Prova ne è che per la sua specialissima festa, si è voluta acconciare al meglio, curando trucco e parrucco, consapevole che il suo non è un compleanno che capita tutti i giorni e desiderosa di celebrarlo come meglio poteva. Annunziata è in condizioni di salute piuttosto buone e soprattutto mantiene una grinta invidiabile alla sua venerabile età. Un esempio? Chi le sta vicino racconta di un malore piuttosto serio avuto qualche settimana fa, dal quale si è ripresa e pure con una certa rapidità, tornando a camminare, sia pure appoggiandosi al girello. Ieri, la festa con figli, nipoti e pronipoti, oltre a tante persone care.