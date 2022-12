"La nostra escape room nelle grotte sotto il centro"

Ci sono tanti modi di vivere il Medioevo e a Sant’Elpidio a Mare, città che vive di Medioevo, lo sanno bene. Ma Francesco Romano, Giacomo Pompini e Lorenzo Mazzaferro hanno voluto dare una connotazione più giocosa al periodo storico, più attrattiva soprattutto per richiamare i giovani in centro storico, creando una avvincente sfida con Medieval Escape Room. "Si tratta di un gioco dal vivo. In una location realmente storica quali sono le grotte che corrono sotto Corso Baccio, in centro storico, i giocatori rivivono fatti e storie veramente accaduti – spiegano gli ideatori – e devono trovare nell’arco di 60 minuti l’oggetto segreto nascosto da un frate nell’intricata rete di cunicoli. È un’idea che ci è venuta anche per riportare giovani nel nostro paese, attraverso un’attrazione moderna, ma anche istruttiva". La Medieval Escape Room è realizzata in un palazzo del 1300 (in via Boccette, già sede della Contrada San Martino), nelle cantine di un monastero e "offre una esperienza molto suggestiva dato che per tutta la durata del gioco i partecipanti si aggirano per le grotte avvolti in un buio spettrale, con una candela come unica fonte luminosa. La nostra è una delle poche escape room in Italia che offre un’ambientazione così reale e completamente al buio".

Romano, Pompini e Mazzaferro sono partiti mossi dalla grande passione per l’avventura e per le escape room che ormai impazzano ovunque: "Le grotte ben potevano prestarsi ad ospitare avventurose e terrificanti sfide". "I partecipanti – aggiungono – devono fare attenzione perché le grotte nascondono trappole e segreti. Le squadre devono trovare la soluzione a tutti gli enigmi e gli indovinelli, usando la logica e l’intuizione, sfruttando tutti e 5 i sensi per fuggire dalle grotte entro il tempo limite, prima che si risveglino gli spiriti del male che vi sono stati imprigionati". La Medieval Escape Room è aperta tutto l’anno, tutti i giorni, (dal lunedì al giovedi dalle 20 a mezzanotte, il venerdì fino alle 2 e nel fine settimana dalle 14 alle 4) e fino a domani, c’è il The Christmas Week con il demone Krampus protagonista. Info: medievalescaperoom.it.

Marisa Colibazzi