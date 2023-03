’La nostra piazza futura’ , incontro a Casette "Immagineremo insieme il nuovo spazio"

‘La nostra piazza futura’ è il titolo dell’incontro pubblico organizzato per domani sera (ore 21,15, all’auditorium ‘Della Valle’) dalla cooperativa EraFutura e dal Centro Giovanile Casette. Un appuntamento durante il quale saranno illustrati i risultati del Festival di Rigenerazione Urbana ‘Casette On’ organizzato la scorsa estate in Piazza Mazzini, a Casette d’Ete. In quell’occasione vennero distribuiti dei questionari (ne sono stati riconsegnati circa 150) in cui si chiedeva ai residenti di dare indicazioni sulla piazza che avrebbero voluto e di cosa vorrebbero cambiare di quella attuale, dai più ritenuta più che un parcheggio che non un luogo di incontro e di aggregazione. Il progetto partecipato, coordinato dalle architette Ludovica Medori e Giorgia Pierleoni, ha vinto anche il premio nazionale ‘Idee per un mondo che cambia’ indetto dall’Aidia (associazione Italiana donne ingegnere e architette). "Visioneremo i risultati del progetto e insieme immagineremo la nuova piazza" dicono i promotori dell’iniziativa. All’incontro saranno presenti anche gli amministratori comunali che avranno modo di conoscere le idee e le proposte che i residenti di Casette hanno avanzato per la piazza Mazzini del futuro.