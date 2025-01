"La nostra zona molto penalizzata"

"La nostra zona è fortemente penalizzata dal canale a scorrimento – dice Rino Ferretti titolare di un’azienda di oltre 40 ettari ad Altidona – che non permette di programmare le colture e crea disagi di ogni sorta. Tra questi le impurità portate dall’acqua con molti semi di erbe infestanti, il pagamento della quota fissa al consorzio e non sulla base del consumo registrato dal contatore. C’è poi la mala gestione del sistema che richiede l’utilizzo di pompe che hanno un costo. Questo sistema non è più possibile. Quest’opera non può essere fatta a stralci, ma completata. L’impianto irriguo a pressione non è una spesa, è un investimento per il bene del territorio che non può più aspettare".