La nota disperata di un cittadino:: "Una discarica"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota inviataci da un lettore: "Ci troviamo in pieno centro a Porto San Giorgio, tra la stazione ferroviaria ed il terminal degli autobus, come si vede possiamo ammirare una discarica a cielo aperto, arricchita dalla presenza di una bicicletta, cartacce, bottiglie, lattine ed erbacce che non vengono tagliate da circa 5/6 anni. Un’immagine eloquente per chi arriva sul posto, da notare che lo spazio è privato e precisamente delle Ferrovie, ma comunque, una volta lo ricordo così, i privati tutti erano obbligati a pulire gli spazi perché se il vigile passava e notava tutto erano dolori".