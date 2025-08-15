La ‘Notte dell’orgoglio Marchigiano’. Premi alle eccellenze della regione

La ‘Notte dell’orgoglio Marchigiano’, manifestazione giunta alla sua 25° edizione, rappresenta uno dei principali eventi estivi della Regione Marche. Martedì 19 agosto con inizio alle 21 nell’accogliente piazza Vittorio Emanuele II di Francavilla d’Ete saranno celebrate le eccellenze marchigiane, un volano per la promozione del territorio in Italia e nel mondo. Ieri presso la sala consiliare del borgo fermano, sono state annunciate le novità di quest’anno, presenti i consiglieri regionali Jessica Marcozzi e Marco Marinangeli; lo staff del Comune che organizza l’evento: il sindaco Nicola Carolini, supportato dal vice Costantino Trasarti, Marta Libertini, Giorgia Scoccia e Federica Laici che curano gli aspetti logistici; oltre a Renzo Marinucci e Daniela Bonini della Pro Loco che curano i festeggiamenti del patrono San Rocco.

"Siamo arrivati alla 25° edizione della Notte dell’orgoglio – racconta Nicola Carolini – nata nel 1999 per volontà di Sergio Tofoni, che purtroppo ci ha lasciato. Oggi questa manifestazione ha raggiunto un livello regionale che riscuote il patrocinio di 110 Comuni oltre alle 5 Provincie e altri enti del territorio. Siamo impegnati per fare il massimo, ma grazie all’impegno, alla qualità e responsabilità questa manifestazione è divenuta autorevole, molti dei premiati già ci conoscono e vengono con orgoglio a Francavilla".

Fra gli aspetti da sottolineare quando questa manifestazione è partita raccolse un contributo di 2.000 euro, per questa edizione la Regione Marche ha fornito un contributo di 40.000 euro che ha consentito di innalzare ulteriormente la qualità dell’iniziativa. Come da tradizione nella serata saranno premiate 9 categorie: sport, imprenditoria, innovazione, cultura, sociale e volontariato, ricerca scientifica, tv e spettacolo, musica, ambiente e l’orgoglio italiano nel mondo; inoltre è stato istituito un premio speciale intitolato a Giancarlo Guardabassi per ricordare lo storico speaker di ‘Radio Aut’.

"Questa manifestazione è crescita nel tempo ed oggi è uno degli eventi più importanti della regione – spiega Jessica Marcozzi – una vetrina per le eccellenze delle Marche, che richiama anche importanti ospiti nazionali e siamo orgogliosi di ospitarla qui nel Fermano".

"La notte dell’Orgoglio ha una sua storicità, denota qualità – dichiara Marco Marinangeli – per questo è divenuta attrattiva, senza contare che racconta al mondo la forza della nostra regione".

Ad arricchire la serata ci saranno ospiti di eccezione: oltre al presentatore storico il giornalista Tiziano Zengarini; ci saranno: Nancy Brilly; Gabriel Garko; Beatrice Luzzi; Sergio Muniz; Roberta Capua, Raul Bova e la stupenda voce di Riccardo Foresi e della sua band.

Alessio Carassai