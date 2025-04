La notte nazionale del liceo classico

Anche quest’anno il liceo classico Annibal Caro partecipa alla XI edizione della ’Notte Nazionale del Liceo Classico’. L’evento, nato da un’idea di Rocco Schembra, docente di Latino e Greco ad Acireale, e introdotto dal brano inedito ’Me di terra’ del cantautore fiorentino Francesco Rainero, si svolgerà venerdì prossimo, dalle 18 alle 24, in quasi 350 licei classici italiani e 17 stranieri. L’idea iniziale si è rivelata vincente: nata per dimostrare che il curricolo del Classico è ancora pieno di vitalità e popolato da studenti motivati, con grandi talenti e abilità. Anche quest’anno, in quelle sei ore straordinarie, i licei aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza. Si potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, mostre, giochi interattivi, esibizioni canore, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e tutto quanto la fantasia degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.