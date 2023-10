La notte più lunga sarà blindata. Le pattuglie scendono in campo contro alcol, droga e abusi

Vivere Halloween con gioia, divertimento sano, anche attraverso momenti di convivialità, che però non vadano oltre le regole e non sfocino in atti di violenza e vandalismo. Troppo spesso in questo ultimo periodo, a causa di comportamenti fuori dalle righe, ci si è dovuti calare in un’ottica repressiva per tutelare la sicurezza pubblica. E sarà così anche questa sera visto che, su ordine del prefetto Michele Rocchegiani, il questore di Fermo, Luigi di Clemente, ha disposto un’attività straordinaria interforze di controllo per prevenire ed eventualmente stroncare sul nascere eventuali contravvenzioni alle regole. Circa 15 uomini e donne della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, sei pattuglie interforze e le unità cinofile, saranno impiegati nel controllo di tutto il territorio provinciale con particolare attenzione alla costa, dove ci sono le zone ritenute più a rischio come il quartiere fermano di Lido Tre Archi, piazza Gaslini, piazza Mentana e zona stazione ferroviaria a Porto San Giorgio, il centro e la zona sud a Porto Sant’Elpidio. Saranno effettuati controlli e pattugliamenti sulle strade, davanti ai locali dove sono previsti assembramenti e feste, discoteche in primis. L’attività rinforzata inizierà già nel tardo pomeriggio, cioè da quando i ragazzini si divertiranno al motto di "dolcetto scherzetto". Poi però i controlli saranno intensificati in serata e soprattutto a notte inoltrata, il momento della giornata ritenuto più a rischio dalle forze dell’ordine. Purtroppo con il passare degli anni la festa di Halloween si è caricata di un significato che va a braccetto con la contravvenzione delle regole e anche nel nostro territorio, specialmente nelle località lungo la costa, si è affermato il concetto di divertimento fine a sé stesso attraverso atti di vandalismo, l’uso smodato di alcolici e sostanze stupefacenti.

Fabio Castori