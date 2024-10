"La nuova palestra sia luogo d’incontro"

Valentina Andrenacci sogna un quartiere sempre vivo ma anche tranquillo, dove le persone si sentano unite e legate da un senso di appartenenza: "I nostri quartieri sono stati così per anni, adesso siamo tutti chiusi in casa, a volte non ci conosciamo nemmeno. Mi piacerebbe che la palestra appena inaugurata potesse diventare un luogo di incontro specie per le donne della mia età, per le signore non più giovanissime, con la scusa della ginnastica. Un luogo vivo che ci porti a uscire di casa e conoscerci. Non possiamo rassegnarci alla solitudine e alla distanza dei nostri tempi, noi residenti storici di Marina Palmense ci teniamo da sempre, siamo ancora uniti e solidali e questo fa una bella differenza".