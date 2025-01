La nuova stagione di ’Liberi nel vento’

L’associazione ’Liberi nel vento’ informa che il proprio staff è già al lavoro per la programmazione di una stagione che vede già a calendario importanti manifestazioni sportive. In particolare sta mettendo a punto le imbarcazioni per essere pronti ad inizio marzo ripresa delle attività. Ed è di questi giorni una bella sorpresa a sostegno delle finalità associative: l’azienda Triride Italia, produttrice di carrozzine e propulsore elettrico, il Triride, che trasforma la carrozzina manuale in un potente scooter, ha deciso di sostenere le finalità associative, il mare e le sue emozioni per tutti, con l’acquisto di un gommone dotato di motore marino e carrello stradale. La Liberi nel vento ringrazia ringraziala proprietà dell’azienda Triride Italia cosi come ringrazia tutti coloro che destineranno il 5 per mille a favore della liberi nel vento. Da lunedì lo staff della Liberi nel Vento inizierà ad incontrare gli studenti della Provincia di Fermo per la promozione dello sport della vela e del divertimento per tutti. Negli incontri gli istruttori presenteranno l’attività della vela su imbarcazioni della classe velica 2.4mR ed Hansa 303, imbarcazioni di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività paralimpica, e ci saranno testimonial.