La nuova Yuasa c’è. Tre conferme pesanti

Continuano i movimenti della Yuasa Battery che si sta preparando al meglio alla prima storica stagione in Superlega. Dopo tanti giorni di annunci e conferme ecco che è arrivato il momento di un recap di quella che al momento è l’ossatura, ancora da definire nei dettagli con altre conferme e altri volti nuovi, della squadra che andrà ad affrontare agli ordini del confermatissimo coach Massimiliano Ortenzi questa splendida avventura in Superlega. Partiamo dalle tre conferme ufficiali arrivate fino a questo momento, tre conferme pesantissime che potrebbero anche non essere le uniche. Innanzitutto il "ministro della difesa" (e della ricezione aggiungiamo) Andrea Marchisio (nella foto) che sarà ancora a guidare la seconda linea della Yuasa Battery anche nella prossima stagione. Insiemecon lui ecco Michele Fedrizzi, un leader assoluto di questa squadra, uno che la Superlega (come anche Marchisio) l’ha vissuta già da protagonista assoluto. A completare il tris di conferme il centralone Andrea Mattei che sarà ancora li a murare ed attaccare in primo tempo, dopo una stagione strepitosa. Tre al momento anche i volti nuovi ufficializzati e tutti di grandissima esperienza. Il primo è stato quello del palleggiatore croato Tsimafei Zhukouski: per lui una grande esperienza internazionale, suddivisa tra Italia, Germania, Russia e Polonia. Poi è stata la volta di un acquisto o meglio di un ritorno come quello dello schiacciatore Oleg Antonov che a Grotta c’è già stato ma da bambino, nelle due stagioni in cui a far sognare il popolo dell’allora Videx era papà Jari. Ora torna con i gradi di leader e con una esperienza maturata in campo sia nei club di mezza Europa che in Nazionale da far invidia a molti. L’ultimo volto nuovo ufficializzato in ordine di tempo è il centrale canadese Danny Demyanenko, protagonista nella sua nazionale ma anche nelle ultime sette stagioni in Francia con tanti trofei conquistati.

In attesa degli altri volti nuovi sono state annunciate le date ufficiali della nuova Superlega che inizierà il 29 settembre e terminerà il 2 marzo, con 22 giornate previste e 12 squadre partecipanti, tra cui per la prima volta appunto la Yuasa Battery Grottazzolina. Prevista una sola retrocessione, mentre i play-off si svolgeranno dal 6 marzo al 7 maggio. A fine luglio, al termine del Volley Mercato, la Lega Pallavolo Serie A ufficializzerà date, sedi e regolamenti, e pubblicherà anche il calendario ufficiale della SuperLega.

Roberto Cruciani