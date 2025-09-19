La palestra dello scientifico torna ai ragazzi

Il ritorno di una palestra come quella del liceo scientifico, in versione rivista, colorata, ecologicamente rispettosa è davvero un momento di festa. Il dirigente Emiliano Giorgio ha voluto alcune classi del primo anno per il taglio del nastro, la struttura sarà al servizio della scuola ma anche del territorio per le società che il comune organizzerà qui: "Luoghi così spiegano che con dedizione, sacrificio e costanza si può arrivare ovunque. Abbiamo voluto qui una delegazione della Yuasa Battery, una realtà piccola che però dalla provincia è arrivata ad avere risultati straordinari. Rappresenta in pieno i valori dello sport".

Il presidente della Provincia Michele Ortenzi ha parlato dei lavori che hanno sfiorato il milione di euro, tutti gli ambienti sono stati risanati, i materiali usati sono tutti riciclabili, la struttura ha un impianto fotovoltaico di nuova generazione e l’impatto sull’ambiente è zero: "Adesso tocca ai ragazzi custodire questo luogo che è così bello, i finanziamenti Pnrr ci hanno permesso di investire sullo sport e sull’inclusione, questa palestra è un bell’esempio di un lavoro fatto in tempi molto rapidi e fatto bene".

Il dirigente della Provincia, Gian Luca Rongoni, parla anche da ex allievo: "Tornare qui e vedere questa palestra così bella e pulita è una vera emozione, sono orgoglioso di poter riconsegnare ai ragazzi un luogo che li aiuterà a stare insieme in maniera sana". Il sindaco Paolo Calcinaro ha parlato di un luogo che arricchisce l’offerta sportiva delle città, si allenano già qui alcune società, nell’organizzazione complessiva fermana che ha tantissime discipline e attività. Rossano Romiti è il presidente della squadra di pallavolo di Grottazzolina, invita tutti a sostenere i ragazzi al palazzetto di Porto San Giorgio: "Questi investimenti testimoniano ancora una volta l’importanza dello sport, come momento di crescita".

Angelica Malvatani