La pallavolo rende omaggio a Giancarlo Fagiani

Un compleanno speciale quello dei 75 anni nel segno dell’amarcord. Serata speciale quella di venerdì per il professor Giancarlo Fagiani, serviglianese di residenza e fondatore del Montegiorgio Volley, una delle anime che ha dato vita alla M&G Scuola Pallavolo. Una serata in cui una semplicissima cena di compleanno è mutata in una vera e propria reunion. Tantissimi gli ex atleti (alcuni tutt’ora in attività anche ai massimi livelli come il capitano della Yuasa Battery Riccardo Vecchi) che non hanno voluto mancare un appuntamento speciale per dare il proprio personale saluto a colui che per tutti è stato un esempio per tanti loro come per tutti gli altri, tantissimi, che avrebbero voluto esserci ma non sono riusciti per vari impegni. In totale circa cinquanta i presenti con Fagiani, del tutto ignaro dell’evento, accolto da un lungo ed emozionante applauso. Un numero considerevole di allievi anche lontano a dire il vero da tutti coloro che sono cresciuti con lui dando vita al movimento pallavolistico montegiorgese tutt’ora pienamente operativo. L’appuntamento nella sua Servigliano trasformato in una piacevole tavolata imbandita di aneddoti, ricordi, episodi e risate. Una tavolata festante, apparecchiata di tante maglie da gioco della lunga storia sportiva del Montegiorgio Volley con una targa preparata per l’occasione quale omaggio per Fagiani. Nel mezzo la scritta: "A Giancarlo, maestro di sport e di vita, grazie per averci guidati, in tutti i sensi, nel meraviglioso mondo della pallavolo".

Un messaggio che i suoi ragazzi gli hanno voluto dediucare con tante generazioni ed annate sportive rappresentate a tavola, dai primissimi atleti della pallavolo montegiorgese nati attorno alla metà degli anni 70, fino a ragazzi nati alla soglia degli anni 2000. Da giovani atleti ieri a professionisti e lavoratori oggi, tantissimi ancora coinvolti a vario titolo nel mondo del volley, con il chiaro timbro educativo trasmesso dal professor Fagiani che emozionatissimo ha salutato uno per uno tutti i presenti. Questo il bello di un evento e una serata nata quasi per caso, da un gruppo whatsapp nato per una cena che si è allargato a macchia d’olio anche grazie alla vicinanza con il 75esimo compleanno del fondatore del Montegiorgio Volley. Insomma la voglia dei vecchi ragazzi era la stessa di allora, fare squadra e divertirsi e c’è stato modo di farlo ricordando i bei momenti di allora, dagli allenamenti, ai campionati fino ai tornei estivi con amicizie che restano ben salde ancora oggi.