La pallavolo ricorda Sergio Raccichini. Ecco le finali della Coppa Marche

Sergio Raccichini era parte della storia della pallavolo fermana, è stato uno dei grandi protagonisti, lui che della Don Celso pallavolo non era soltanto il presidente, ne era l’anima. Nel suo nome si tengono due giorni di grande pallavolo a Fermo, in occasione della fase finale della Coppa Marche maschile serie C, vi prendono parte le quattro finaliste (le prime due di ogni girone) delle fasi di qualificazione dei due gironi di otto squadre ciascuno del campionato di serie C maschile nazionale. Squadre provenienti da tutta la regione Marche, tra le finaliste c’è la don Celso. Il sindaco Paolo Calcinaro saluta un grande evento di sport e ricorda Raccichini: "Una persona appassionata e preparata con cui ho condiviso molto. È una mancanza che sentiamo e dunque doveroso un grande evento nel suo nome". Alberto Scarfini, assessore allo sport, sottolinea l’importanza di portare grandi momenti di sport in città, ad unire, a tenere insieme la comunità. Luca Raccichini, figlio di Sergio, ne ricorda gli ultimi momenti, vissuti proprio pensando alla pallavolo: "Si è occupato di questo sport fin dai primi anni ’90, mia sorella lo praticava e lui si è appassionato subito. Fino all’ultimo ha pensato alla don Celso, al fatto che lo sport è qualcosa che unisce e che contribuisce alla crescita dei ragazzi. Siamo molto felici di questo momento per ricordarlo".

Fabio Franchini è il presidente della Federazione pallavolo Marche, felice di portare a Fermo la finale di un torneo che ha visto ben 400 incontri prima dell’ultima sfida. Armando Craia ha raccolto il testimone di Raccichini: "Stava già male e mi ha raccomandato di non lasciar morire la società insieme con lui. Oggi dunque siamo molto felici di poter organizzare qualcosa nel suo nome, portando in finale tra l’altro la nostra squadra. Sergio aveva un attaccamento vero per la don Celso, per la pallavolo, per i giovani".

La fase finale della Coppa Marche di pallavolo Maschile serie C si svolge su due giornate di gara, oggi pomeriggio alle ore 17:30 palestra Coni: Frezzotti Trasporti di Ostra Vetere - Axore Pallavolo Macerata, alle ore 20:30 palestra di Via Leti: TSP Don Celso di Fermo - Arbo Borgovolley di Fano. Domani, alle ore 17 alla palestra Coni finale tra le due vincitrici del giorno prima. Al termine le premiazioni per il primo e il secondo classificato, per tutti gli altri una targa ricordo, sempre col nome del presidente Sergio Raccichini, per sempre nel cuore della pallavolo di Fermo.