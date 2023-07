La palleggiatrice Mercante va al trofeo delle Regioni

Tra i momenti più positivi della stagione di Volley Angels Lab appena conclusasi, occuperà uno dei posti più importanti la convocazione della giovane palleggiatrice Valeria Mercante nella rappresentativa marchigiana che ha partecipato all’Aequilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023, piazzandosi all’undicesimo posto.

Mercante ha fatto parte fin da subito dello zoccolo duro che il selezionatore regionale Stefano Gambelli e il suo staff ha voluto, al punto da averla sempre convocata per i vari collegiali di avvicinamento al torneo. "

È stata una bellissima esperienza – ha detto l’alzatrice, nata a Mosciano Sant’Angelo, in Abruzzo e alla sua prima stagione in rossoblù – che ho avuto il piacere di vivere fin dalla prima convocazione della stagione. Con alcune ragazze, infatti, ci siamo viste poche volte, mentre con altre abbiamo formato un bel gruppo con le quali ci siamo trovate subito bene, sia in campo che fuori".

Un cammino, quello svolto con la rappresentativa, di grande importanza per il futuro.