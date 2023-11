La parrucchieria ’Centro Degradé’ compie 20 anni

Il tempo che passa investendo in crescita personale, gratitudine e sacrifici, porta sempre a grandi risultati. Lo sa bene Cristina Polini, titolare della parrucchieria Centro Degradé a Marina di Altidona, che il 29 ottobre ha festeggiato il 20esimo anno di attività. Da ragazzina apprendista del mestiere, ad affermata professionista del settore, il passo non è stato certo breve, ma sicuramente frutto di investimento, sacrifici e superamento di momenti difficili, primi tra tutti il lungo periodo della pandemia che tanto ha penalizzato il settore e le continue difficoltà economiche fatte di aumenti generali dei costi che non risparmia nessuno. Eppure lei, Cristina Polini, che pur non essendo residente ad Altidona ha scelto di investire in questa città, ha affrontato ogni ostacolo del tempo, allenata alla vita e animata da un talento personale consolidato nella cura dello stile da condividere con le clienti ed i clienti. E proprio a loro per primi, Polini (in foto con la sua collaboratrice Veronica De Angelis) rivolge il più sentito ‘grazie’ per la fiducia in lei riposta, nella sua professionalità fatta di rispetto, accoglienza ed esperienza, valida come piena e concreta espressione di chi ha saputo dominare ogni cambiamento imposto dal tempo. "Ringrazio la città di Altidona ed il Comune per l’accoglienza – dice Polini – i clienti di sempre e chi verrà. Grazie ai collaboratori che si sono avvicendati negli anni e a chi ha contribuito a rendere la mia realtà, una realtà condivisa. Grazie a tutti". Parole unite al sorriso di chi, al civico 18 di via Rossini, conosce il valore della passione che dà significato al tempo.

Paola Pieragostini