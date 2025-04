La passione di Gesù Cristo, bagno di folla alla rievocazione

E’ stato un successone in termini di emozioni e di presenze la 47esima edizione della rievocazione storica – religiosa ‘La Passione di Cristo’, che si è svolta venerdì sera nel centro storico di Monte San Pietrangeli. Due gli elementi che hanno caratterizzato la serata: il meteo incerto che non ha favorito del tutto la svolgimento delle scene, e la scenografia che ha dovuto fare i conti con il cantiere per il restauro della chiesa dei Santi Lorenzo e Biagio, magari il prossimo anno con i lavori ultimati l’aspetto scenografico sarà ulteriormente arricchito. Fatte queste due premesse la manifestazione organizzata dal Comitato ‘Venerdì Santo’ costituitosi nel 1976 si è svolta con straordinaria regolarità con l’impegno di circa 250 figuranti che hanno riproposto con maestria, grazie anche ai costumi rifatti secondo materiali e disegni dell’epoca che si sono svolte in paese. La ricostruzione storica de ‘La Passione di Cristo’ ha preso il via intorno alle 21,15 di fronte alla chiesa Collegiata con il processo a Gesù nel Sinedrio, proseguito poi con la scena di Ponzio Pilato e Barabba, quindi dopo la condanna e la flagellazione è iniziata la via Crucis per vie del centro quindi per concludersi di fronte alla chiesa Collegiata per la scena della Crocifissione il tutto reso ancora più suggestivo dall’illuminazione. Uno spettacolo che si rinnova ogni anno che mantiene inalterato il suo fascino regalando emozioni, ma soprattutto che spinge gli spettatori a caklarsi nello spirito della Pasqua.

a.c.