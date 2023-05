La passione di Ginevra Corinaldesi Fu il primo medico condotto donna

Un orgoglio tutto marchigiano. Il suo nome è Ginevra Corinaldesi, nacque nel 1904 a Serra San Quirico (Ancona) ed è vissuta fino al 1997, quando morì a Fermo. Fu una delle prime donne (la prima in assoluto nelle nostre Marche) a divenire medico condotto, in un’epoca in cui la professione medica era, di fatto, appannaggio degli uomini. Nonostante le umili condizioni della famiglia di origine, con enormi sacrifici la giovane Ginevra frequentò prima il Liceo Classico a Jesi, poi il corso di Laurea in "Medicina e Chirurgia" a Camerino. Completò gli studi all’Università di Pisa dove, nel 1929, si laureò, con il massimo dei voti, con una tesi intitolata "Le tecniche della filtrabilità del virus tubercolosi". A soli 26 anni ottenne l’abilitazione per l’esercizio della professione medica e nel 1930 divenne medico condotto a Montelparo dove rimase per vent’anni. Dopo la vittoria del concorso, nel 1950 si trasferì a Fermo, dove fu anche medico scolastico e ufficiale sanitario del carcere. In pensione dal 1971, si impegnò assiduamente nell’attività di volontariato presso l’ospedale di Fermo e collaborò, inoltre, con il consultorio "Famiglia Nuova" (sempre a Fermo).