La Pedalata Rosa, sport e prevenzione con il ricavato alla Lilt

Il connubio sport e solidarietà. In questo caso per veicolare il messaggio della salute e soprattutto della prevenzione. Successo di partecipazione domenica scorsa al Bike Park a Molini Girola per la Pedalata Rosa, organizzata da 4 Emme eventi di Giovanni Cruciani in collaborazione con MG Bike, il patrocinio del Comune di Fermo e del CSI. Una mattinata di sport, in bici, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) di Fermo. Un momento di condivisione e sensibilizzazione, cui ha partecipato anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, che ha aderito attivamente in bicicletta per veicolare il messaggio della prevenzione, gli assessori Alessandro Ciarrocchi e Mirco Giampieri e la consigliera comunale Lucia Perticari. Presenti anche l’oncologo Luigi Acito, Federico Costantini, vice presidente della Lilt provinciale di Fermo e Don Luciano Montelpare, parroco a Molini Girola.

L’evento rientrava nelle iniziative della Lilt per la festa della donna, proprio il giorno 8 marzo l’associazione è stata nei locali della nuova struttura Socio-Sanitaria di Lido Tre Archi alla giornata dedicata alle visite ed ecografie senologiche gratuite in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Un’iniziativa preziosa per la prevenzione del tumore al seno, organizzata dalla Commissione Comunale Pari Opportunità di Fermo, presieduta da Romina Giommarini, con il supporto della Lilt provinciale di Fermo, con la collaborazione di Ats, On The Road, Agenzia Res, Tarassaco, Bet, il patrocinio della Prefettura e delle Commissioni Pari Opportunità regionale e provinciale, che ha visto la partecipazione di circa 30 donne di diverse nazionalità (India, Italia, Marocco, Albania, Macedonia, Mongolia, Costa d’Avorio e Tunisia), a dimostrazione di quanto la salute sia un diritto universale e di come la prevenzione possa essere accessibile a tutte. A visitare le donne l’oncologo Acito, la radiologa Paola Campanella con la tecnica radiologa Antonella Antonelli. Fondamentale anche il supporto della mediatrice linguistica Preet, che ha facilitato la comunicazione e la raccolta delle anamnesi, e l’opportunità di dimostrare alle partecipanti la corretta tecnica dell’autopalpazione, un gesto semplice ma fondamentale per la diagnosi precoce.