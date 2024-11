La pedina nonostante le condanne: terzo processo

Quando aveva visto i fari di quell’auto puntati contro di lei aveva capito che, nonostante la misura cautelare emessa nei confronti del suo persecutore, l’incubo non era ancora finito. E poi, una nuova escalation di minacce, insulti e violenze psicologiche su di lei e i suoi familiari, per le quali era stato ancora necessario più volte l’intervento dele forze dell’ordine. A conclusione delle indagini, l’uomo, un 61enne di Porto San Giorgio difeso dall’avvocato Luca Frascari, è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo ed è stato rinviato a giudizio per stalking. Quella che è finita nuovamente in tribunale è una storia di stalking seriale ai danni di una 50enne titolare di una tabaccheria di Porto San Giorgio che, tramite il suo legale, l’avvocato Anna Indiveri, si è costituita parte civile. I nuovi fatti per cui il 61enne sangiorgese finirà di nuovo sotto processo risalgono al periodo che va dal giugno al dicembre 2022, ma l’uomo è già stato condannato due volte per una lunga scia di episodi che avevano preso il via già nel 2017.

"Ci auguravamo che tutti i procedimenti, le misure cautelari e le condanne – ha spiegato l’avvocatessa Indiveri all’uscita dall’aula - fossero servite a far cambiare l’atteggiamento dell’imputato e che si potesse ravvedere definitivamente per la tranquillità della mia assistita, che è stata perseguitata per circa sei anni. Purtroppo invece ci troveremo ad affrontare un terzo processo". L’uomo si era invaghito della titolare della tabaccheria di Porto San Giorgio e aveva iniziato a pedinarla e a telefonarle insistentemente. Anche lui sposato, si era concentrato solamente sulla fissazione del possesso della sua vittima, noncurante dei bonari tentativi di dissuaderlo e di riportarlo alla ragione da parte del marito e del figlio della donna, della stessa moglie e dei suoi datori di lavoro. Si presentava sempre più spesso nella tabaccheria di Porto San Giorgio della donna, stazionandovi senza motivo per ore intere, non interessandosi degli sguardi delle persone che si trovavano nei pressi. Non gli era stato difficile ottenere il numero di telefono dell’esercente, disponibile per ragioni di lavoro, e aveva continuato a chiamarla sul cellulare. Quando non gli rispondeva, le lasciava messaggi in segreteria telefonica. Le aveva imbrattato la porta di casa con moltissimi ritagli di foto ricavate da riviste porno e centinaia di schede di concorsi a pronostici. Dopo due anni di inutili tentativi, nel 2019 la donna aveva deciso di denunciarlo, ma nonostante l’interessamento dell’autorità giudiziaria, aveva proseguito la sua maniacale e sistematica persecuzione. La vittima aveva dovuto farsi accompagnare al lavoro sempre da qualcuno e addirittura, appena l’accompagnatore si allontanava, lui l’aveva affrontata più volte deridendola apertamente per il fatto di averlo denunciato e ingiuriandola.

Fabio Castori