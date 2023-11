La Perla, riaperti gli abbonamenti

Sono stati riaperti, per far fronte a richieste pervenute, i termini per la sottoscrizione degli abbonamenti alla stagione teatrale de ‘La Perla’. Gli interessati hanno tempo fino a domenica per assicurarsi un posto per i 4 spettacoli in abbonamento. La stagione avrà inizio l’8 dicembre con uno spettacolo dinamico, di grande coinvolgimento e fascino ‘The Black Blues Brothers’, ma prevede altri appuntamenti con Vanessa Scalera, Simone Cristicchi, e con un cast tutto al femminile composto da Tosca D’Aquino, Martina Colombari, Martina Difonte, Gioia Spaziani, Stefania Micheli, Rossella Pugliese. Per info 0734 893350 – 347 6022024