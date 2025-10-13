La piaga delle morti sul lavoro. Anmil e scuole in prima linea

Anche quest’anno, nelle Marche e nel territorio fermani, ci sono state persone che sono uscite di casa per andare a lavorare e non sono più tornate, morte proprio mentre facevano il loro dovere. Ci sono stati 10 morti a livello regionale, 8 in più rispetto all’anno precedente, Fermo conferma il triste numero di tre vittime del lavoro. in calo, ma sempre troppi, gli infortuni e le malattie professionali. Il trend scende, lo ha detto anche il presidente dell’Anmil, Marcello Luciani, nel giorno in cui si celebrava il 75esimo anniversario della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: "Alcuni territori nella nostra regione hanno avuto aumenti importanti dei decessi, è un dato su cui occorre riflettere, tutti insieme". Si è parlato molto di prevenzione, ci sono i formatori che sono testimonial di infortuni importanti sul lavoro, come Claudia Cutrignelli che nel corso di un incidente in itinere, mentre andava al lavoro, ha perso quattro dita di una mano: "Noi giriamo il territorio, ha raccontato Cutrignelli, proprio perché speriamo che quello che è accaduto a noi non debba più accadere a nessuno". Il preidente Luciani ha sottolineato: "Viviamo in una nazione che conta, solo nelle statistiche ufficiali, un morto sul lavoro ogni 8 ore. Questa Giornata che appartiene a tutti i lavoratori presenti, futuri e pensionati del Paese deve portare un grido unanime verso il cambiamento". La cerimonia ha avuto anche un momento di commemorazione di fronte al monumento su viale Trento, dedicato alle vittime sul lavoro, presente anche il mondo della scuola, perché la sensibilità deve partire già sui banchi, come ha sottolineato la dirigente dell’Ipsia Ricci, Annamaria Bernardini: "La nostra scuola sente forte la responsabilità di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della prevenzione e della sicurezza. Due alunni della classe quinta, Riccardo e Waseem, che hanno portato il gonfalone della scuola".