La piaga delle truffe. Finti carabinieri o incidenti inventati: valanga di telefonate

Si sta facendo purtroppo facendo sempre più intensa la serie di tentate truffe telefoniche che stanno interessando l’entroterra Fermano. Poco prima di Natale alcune segnalazioni avevano interessato i comuni di Montegiorgio e Falerone, questa settimana sono state numerose le segnalazioni di tentate truffe telefoniche nei comuni di Montappone e Monte Vidon Corrado, giovedì stessa identica situazione a Servigliano. Sembra proprio che si tratta della stessa banda, visto che il sistema utilizzato in tutte le segnalazioni degli ultimi giorni è il medesimo. Stando alla descrizioni delle persone che si sono imbattute in queste telefonate, si tratta della truffa molto diffusa della chiamata di un falso operatore delle forze dell’ordine che informa il malcapitato di turno che un figlio o un parente prossimo è rimasto coinvolto in un incidente a seguito del quale rischia gravi conseguenze legali.

La telefonata è sviluppata in modo da creare agitazione e ansia in chi ascolta, inoltre in alcuni casi è stato segnalato anche il fatto che subito dopo la telefonata truffa, cellulare e telefoni fisso spesso non riescono ad effettuare chiamate e questo induce ancora maggiore apprensione nella vittima. Il tutto ovviamente è orchestrato al fine di estorcere denaro e oggetti preziosi alle persone che vengono raggiunte da tali telefonate.

"Nella serata di giovedì – commenta Marco Rotoni, sindaco di Servigliano – ho ricevuto tre segnalazioni da parte di altrettanti cittadini che erano stati raggiunti da delle telefonate sospette, tutte hanno raccontato tutte le stessa storia, ovvero che sono stati contattati da persone che si spacciavano per operatori di pubblica sicurezza che avvisavano che un parente stretto era rimasto coinvolto in un incidente. Abbiamo subito capito la natura di queste telefonate e ci siamo organizzati per gestire la situazione".

"Prima – continua il sindaco Rotoni nel suo racconto – abbiamo segnalato il fatto ai carabinieri della stazione locale, poi abbiamo deciso in forma congiunta di annunciare sui canali social del Comune la presenza di queste telefonate e abbiamo invitato la popolazione alla massima cautela, oltre al fatto di segnalare ogni situazione insolita e sospetta ai carabinieri. Inoltre attraverso il sistema di comunicazione dell’ufficio servizi sociali, abbiamo inviato un messaggio alle persone che vivono sole descrivendo il problema e fornendo qualche consiglio utile. Al momento – conclude il sindaco – non ci risultano fortunatamente persone rimaste truffate".

Non è però purtropo da escludere che lo spiacevole fenomeno delle telefonate truffa possa estendersi nei prossimi giorni anche ad altri comuni del Fermano, l’invito alla popolazione è quello di mantenere massima cautela e di non farsi prendere dal panico di fronte a queste chiamate e magari di chiedere aiuto.

Alessio Carassai