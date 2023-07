La piazza si colora con i più piccoli San Bartolomeo vince il Palio

Sono stati i bambini della contrada San Bartolomeo a colorare di rossonero piazza Del Popolo a Fermo, domenica sera, in occasione della vittoria del ‘Palio dei Bambini’ 2023. Tanti piccoli contradaioli, di età compresa da sei a dieci anni, per ciascuna contrada: Campiglione, Campolege, Capodarco, Castello, Nobile Fiorenza, San Bartolomeo, San Martino, Pila, Capodarco, Campiglione, Molini Girola e Torre Di Palme. Accompagnati dai rispettivi Priori e responsabili, si sono sfidati in cinque prove: ‘Adamo ed Eva’, ‘Corsa a tre gambe’, ‘Assalto alla fortezza’, ‘Colpisci lu Marguttu’ e la ‘Corsa al Palio’ la staffetta finale alla quale sono state ammesse Torre Di Palme, Campolege, Pila, Castello (rispettivamente al terzo e secondo posto) e San Bartolomeo ovvero le prime cinque contrade classificate dopo i giochi precedenti.

"Prima dell’inizio della manifestazione – ha rivelato Viola Macchiati – con Alice Sbrolla, Andrea Marchetti e Alice Calcinaro, responsabili insieme a me del gruppo dei piccoletti, avevamo promesso che, in caso di vittoria avremmo portato il fazzolettone della nostra contrada a Lisbona dove andremo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, a inizio agosto. Così faremo, portando anche un ‘pezzettino’ di ogni bambino che ha contribuito a questa vittoria: Alice Carboni, Giacomo Scipioni, Riccardo Macchiati, Emilia Palloni, Maria Sole Ciaralli, Simone Caparco, Alessandro Nucci, Matilde Recchi, Emma Luciani, Emma Petrucci, Milena Scipioni, Veronica Indiveri, Federico Lauri, Antonio Magno, Emanuele Caparco, Francesco Cinti, Caterina Cinti. Frequentano l’oratorio ‘Dreamland’ della parrocchia di Sant’Alessandro dove siamo animatori: conosciamo le famiglie che ringraziamo per la disponibilità e la fiducia nell’averli affidati a noi. Ci siamo allenati e sapevamo già che avremmo giocato il Jolly, un peluche a forma di ippopotamo, nel gioco ‘colpisci lu marguttu’ in quale bisognava colpire il bersaglio sorretto dal Priore: ognuno ha partecipato dando il proprio piccolo grande contributo".

Sul drappo della decima edizione del Palio dei Bambini, tradizionalmente dipinto da Celeste Petrini, la Vergine Maria tiene in braccio un bambino con il fazzolettone rossonero al collo: un auspicio che ha portato bene come sottolineato anche dal Priore Gianluca Iervicella: "È la prima volta che vinciamo questo trofeo: la gioia dei bambini è quella di una contrada intera". Dello stesso parere il vicepresidente della Cavalcata Roberto Montelpare, giudice insindacabile per l’occasione, e il sindaco Paolo Calcinaro: "Sono voluto rimanere fino alla fine perché l’entusiasmo dei bambini e delle famiglie è stato contagioso: i piccoli contradaioli sono il futuro della nostra città e del nostro Palio".

Gaia Capponi