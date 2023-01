La Pira, conferenza di Luca Alici

La politica è un’arte che si impara, è partecipazione, condivisione, riflessione. Parte da qui l’impegno dell’associazione che porta il nome di Giorgio La Pira: dopo il primo incontro, conferenza di Luca Alici, docente di filosofia politica all’università di Perugia, in programma il 20 gennaio, alle 21, all’auditorium San Rocco. "Vogliamo animare la vita culturale e politica di Fermo e di Porto San Giorgio", spiega Giovanni Lanciotti, tra i promotori dell’associazione. Il presidente è Maurizio Temperini che sottolinea come quello di venerdì sarà un incontro fondamentale per porre una serie di problematiche ineludibili nel mondo contemporaneo e nella realtà che stiamo vivendo: "Per sapere ciò che ci unisce dobbiamo capire il mondo in cui siamo immersi, la rivoluzioni più grande che stiamo vivendo è il digitale. Vogliamo spiegare la direzione verso cui andiamo, il metaverso è qualcosa di aperto, inclusivo e apre prospettive inaspettate. Sono nuove realtà che non sono né reali né virtuali, sappiamo che siamo tutti connessi, la responsabilità di uno incide su tutti nel mondo". E ancora, il tema dell’ambiente da proteggere, dentro un senso nuovo di cittadinanza tutto da costruire: dopo il 20 gennaio ci sarà tutta una serie di incontri tecnici, da gennaio dedicati alle questioni amministrative, alla gestione di un bilancio comunale, alle prospettive per i territori, ai modelli di sviluppo e di organizzazione politica. Si chiude il 24 marzo, con una riflessione sulla riforma sanitaria a cura di Licio Livini, ex direttore dell’Area vasta 4. Massimo Bertuzzi sottolinea che l’idea è quella di mettere in piedi una scuola di politica, per formare gli amministratori di domani.

Angelica Malvatani